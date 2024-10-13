Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các sổ sách kế toán hàng năm hợp lệ, giữ bí mật các tài liệu và số liệu, chỉ cung cấp khi có yêu cầu của cấp trên phụ trách. Kiểm tra và lập báo cáo phải thu phải trả, báo cáo thu chi, báo cáo tạm ứng, báo cáo cấn trừ công nợ. Lập và nộp Báo cáo Thuế, Báo cáo tài chính, Báo cáo thống kê,... và các khoản thuế phát sinh theo quy định của Công ty. Cung cấp, giải trình và làm việc về số liệu cho Giám đốc, thuế và các bộ phận liên quan. Thanh toán lương và theo dõi thu - chi hàng ngày. Điều phối, kiểm tra và giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên và các bộ phận liên quan về số liệu. Kiểm toán, kiểm tra nội bộ Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ phát sinh.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các sổ sách kế toán hàng năm hợp lệ, giữ bí mật các tài liệu và số liệu, chỉ cung cấp khi có yêu cầu của cấp trên phụ trách.

Kiểm tra và lập báo cáo phải thu phải trả, báo cáo thu chi, báo cáo tạm ứng, báo cáo cấn trừ công nợ.

Lập và nộp Báo cáo Thuế, Báo cáo tài chính, Báo cáo thống kê,... và các khoản thuế phát sinh theo quy định của Công ty.

Cung cấp, giải trình và làm việc về số liệu cho Giám đốc, thuế và các bộ phận liên quan.

Thanh toán lương và theo dõi thu - chi hàng ngày.

Điều phối, kiểm tra và giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên và các bộ phận liên quan về số liệu.

Kiểm toán, kiểm tra nội bộ

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính/ kế toán/Kiểm toán Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên biết kế toán về Thương mại điện tử Biết khai báo thuế loại hình: Doanh nghiệp và Hộ Kinh doanh Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng. Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Bắt buộc Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính/ kế toán/Kiểm toán

Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên biết kế toán về Thương mại điện tử

Biết khai báo thuế loại hình: Doanh nghiệp và Hộ Kinh doanh

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng.

Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 14,000,000 - 18,000,000 + Phụ cấp Được hưởng các chế độ do Nhà nước quy định (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định. Chính sách phúc lợi như: Khám chữa bệnh cho người lao động theo định kỳ hàng năm, du lịch nghỉ mát, thưởng Lễ, Tết Thưởng tháng 13+ Thưởng Lợi nhuận công ty Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 08:30-17:30, Thứ 7: 08:30-16:00

Mức Lương: 14,000,000 - 18,000,000 + Phụ cấp

Được hưởng các chế độ do Nhà nước quy định (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Chính sách phúc lợi như: Khám chữa bệnh cho người lao động theo định kỳ hàng năm, du lịch nghỉ mát, thưởng Lễ, Tết

Thưởng tháng 13+ Thưởng Lợi nhuận công ty

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6: 08:30-17:30, Thứ 7: 08:30-16:00

Thứ 2-Thứ 6: 08:30-17:30, Thứ 7: 08:30-16:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin