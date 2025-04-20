Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các bút toán hạch toán hàng ngày của các bộ phận

Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các phân hệ kế toán, đảm bảo số liệu được hạch toán chính xác.

Thực hiện các bút toán cuối kỳ: khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC/chi phí trả trước, hạch toán lương, kết chuyển bút toán cuối kỳ.

Tổng hợp tính giá thành sản phẩm tháng

Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.

Tổ chức, sắp xếp, phân loại, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, hợp lý và dễ tra cứu.

Lập các báo cáo công việc định kỳ.

Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của trưởng phòng và BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán – tài chính - kiểm toán...

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi: dưới 38 tuổi

Giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc.

Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực.

Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm.

Tỉ mỉ - chăm chỉ trong công việc chuyên môn và sằn lòng trong các hoạt động ngoại khóa.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng : 10 – 13 triệu đồng/1 tháng

Thưởng : Theo quy định công ty

Thời gian làm việc : ngày 8 tiếng từ 8h -17h30, nghỉ trưa từ 12h– 13h30, làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Chế độ ngày nghỉ và các quyền lợi như BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hoặc quy định của công ty.

Nghỉ mát hàng năm : từ 1-2 lần

Phúc lợi khác: Theo nội quy Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

