Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, nhà D tòa văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán tổng hợp

Theo dõi quỹ, hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm toán Fast.

Hạch toán các bút toán liên quan tới việc ghi nhận doạn thu và giá vốn.

Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế đến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.

Lập tờ khai kê khai thuế theo quý.

Kiểm tra các hồ sơ thanh toán do nhà thầu gửi đến, theo dõi công nợ các nhà cung cấp.

Lập báo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng theo quy định của luật kế toán, báo cáo quản trị gửi Kế toán trưởng, Ban Tổng Giám đốc.

Lập kế hoạch và thực hiện báo cáo thu chi cho từng tuần. Các khoản chi là các khoản công nợ đến hạn trả như tiền vay ngân hàng, tiền thanh toán công nợ, tiền lương cố định, lương trực tiếp, các khoản thanh toán tạm ứng, các khoản chi về chi phí quản lý.

Thực hiện theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Hòa nhã, thân thiện, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và có độ tin cậy cao.

Có kinh nghiệm về Kế toán kinh doanh bất động sản.

Tinh thần học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập, khả năng tự học hỏi, tư duy logic.

Biết sử dụng các phần mềm kế toán cơ bản như: Fast. Misa,…

Quyền Lợi Được Hưởng

Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Phí gửi xe máy dưới tầng hầm tòa nhà theo quy định Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ... Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ...

Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch, cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.

Chính sách mua hàng trên hệ thống sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

