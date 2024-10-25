Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
- Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra chứng từ, số liệu của kế toán phần hành, xác nhận số liệu trước khi vào sổ kế toán.
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, ký duyệt các khoản thanh toán cho khách hàng.
Kiểm soát công nợ phải thu khách hàng, tạm ứng nhân viên, phải trả nhà cung cấp, phải trả khác...
Tính số thuế TNDN tạm nộp hàng quý. Làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo.
Là đầu mối làm việc trực tiếp với ngân hàng, kiểm toán độc lập, và cơ quan thuế
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán các trường khối kinh tế.
Am hiểu chính sách về xây dựng và bất động sản,
Có kinh nghiệm từ 3 năm trong các công ty xây dựng, bất động sản;
Có kinh nghiệm về lập dự toán, quyết toán công trình xây dựng, đặc biệt các công trình xây dựng dân dụng;
Am hiểu Luật kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: thưởng các dịp lễ tết, du lịch nghỉ mát hằng năm,...
Được review tăng lương và thăng chức định kì trong năm
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc tại : Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
