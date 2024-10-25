Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra chứng từ, số liệu của kế toán phần hành, xác nhận số liệu trước khi vào sổ kế toán. Kiểm tra hồ sơ thanh toán, ký duyệt các khoản thanh toán cho khách hàng. Kiểm soát công nợ phải thu khách hàng, tạm ứng nhân viên, phải trả nhà cung cấp, phải trả khác... Tính số thuế TNDN tạm nộp hàng quý. Làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo. Là đầu mối làm việc trực tiếp với ngân hàng, kiểm toán độc lập, và cơ quan thuế Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán các trường khối kinh tế. Am hiểu chính sách về xây dựng và bất động sản, Có kinh nghiệm từ 3 năm trong các công ty xây dựng, bất động sản; Có kinh nghiệm về lập dự toán, quyết toán công trình xây dựng, đặc biệt các công trình xây dựng dân dụng; Am hiểu Luật kế toán. Thành thạo phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi: thưởng các dịp lễ tết, du lịch nghỉ mát hằng năm,... Được review tăng lương và thăng chức định kì trong năm Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Làm việc tại : Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.