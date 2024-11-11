Tuyển Kế toán tổng hợp Ramana Hotel Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thường ngày.,theo dõi công nợ.

- Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân Hàng( lấy sổ phụ, làm ủy nhiệm chi, nộp tiền vào tài khoản).

- Cuối tháng làm báo cáo kết quả kinh doanh, dự tính thu chi tiền mặt tháng sau và báo cáo công nợ.

- Cuối quý và cuối năm, lập báo cáo tài chính( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyểntiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).

* Quyền lợi được hưởng

- Lương, thưởng, chế độ bảo hiểm đầy đủ cũng như tất cả các chế độ khác theo luật lao động

- Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định

- Đồng phục, ăn trưa.

- Tham gia các sự kiện, du lịch do công ty tổ chức, Thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Σó khả năng giao tiếp tiếng anh (bắt buộc), Có ngoại hình dễ nhìn.

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Kế toán; Kiểm toán.

Tại Ramana Hotel Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương,thưởng,ngoài ra còn có các khoản phụ cấp khác, tiền Tip, chế độ bảo hiểm đầy đủ cũng như tất cả các chế độ khác theo luật lao động. 2. Ăn trưa, đồng phục, 3. Làm việc trong môi trường nước ngoài,thân thiện, chuyên nghiệp 4. Tham gia các sự kiện, du lịch do công ty tổ chức.. 5. Hoa hồng, thưởng nóng tùy vào năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ramana Hotel Saigon

