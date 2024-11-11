Tuyển Kế toán tổng hợp Ramana Hotel Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Ramana Hotel Saigon
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thường ngày.,theo dõi công nợ.
- Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân Hàng( lấy sổ phụ, làm ủy nhiệm chi, nộp tiền vào tài khoản).
- Cuối tháng làm báo cáo kết quả kinh doanh, dự tính thu chi tiền mặt tháng sau và báo cáo công nợ.
- Cuối quý và cuối năm, lập báo cáo tài chính( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyểntiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).
* Quyền lợi được hưởng
- Lương, thưởng, chế độ bảo hiểm đầy đủ cũng như tất cả các chế độ khác theo luật lao động
- Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định
- Đồng phục, ăn trưa.
- Tham gia các sự kiện, du lịch do công ty tổ chức, Thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Kế toán; Kiểm toán.
Tại Ramana Hotel Saigon Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ramana Hotel Saigon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
