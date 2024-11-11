Tuyển Kế toán tổng hợp Ramana Hotel Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Ramana Hotel Saigon
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Ramana Hotel Saigon

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Ramana Hotel Saigon

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thường ngày.,theo dõi công nợ.
- Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân Hàng( lấy sổ phụ, làm ủy nhiệm chi, nộp tiền vào tài khoản).
- Cuối tháng làm báo cáo kết quả kinh doanh, dự tính thu chi tiền mặt tháng sau và báo cáo công nợ.
- Cuối quý và cuối năm, lập báo cáo tài chính( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyểntiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).
* Quyền lợi được hưởng
- Lương, thưởng, chế độ bảo hiểm đầy đủ cũng như tất cả các chế độ khác theo luật lao động
- Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định
- Đồng phục, ăn trưa.
- Tham gia các sự kiện, du lịch do công ty tổ chức, Thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Σó khả năng giao tiếp tiếng anh (bắt buộc), Có ngoại hình dễ nhìn.
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Kế toán; Kiểm toán.

Tại Ramana Hotel Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương,thưởng,ngoài ra còn có các khoản phụ cấp khác, tiền Tip, chế độ bảo hiểm đầy đủ cũng như tất cả các chế độ khác theo luật lao động. 2. Ăn trưa, đồng phục, 3. Làm việc trong môi trường nước ngoài,thân thiện, chuyên nghiệp 4. Tham gia các sự kiện, du lịch do công ty tổ chức.. 5. Hoa hồng, thưởng nóng tùy vào năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ramana Hotel Saigon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ramana Hotel Saigon

Ramana Hotel Saigon

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 323 Lê Văn Sỹ Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

