Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề sửa phiếu, gia hạn bảo lưu, ... theo phát sinh hằng ngày của nhân viên tư vấn tại các chi nhánh và theo phân công của cấp trên; Hàng tháng kiểm tra nhập liệu, hạch toán của chi nhánh/ phòng ban trên hệ thống Hàng tháng xử lý quá hạn bảo lưu, tổng kết nợ học phí, đối chiếu dữ liệu, Chi phí trích trước; Đối chiếu, tổng hợp dữ liệu thu chi, các tài khoản để kết sổ trước 15 hàng tháng; Tổng hợp thông tin thực hiện tính lương - phát lương hàng tháng; Gửi phiếu lương đến các nhân viên hàng tháng; Đối chiếu, tổng hợp các hạng mục thực hiện so với kế hoạch mục tiêu trong năm kịp thời báo cáo khi thấy bất thường; Lập báo cáo kết quả hoạt động, tài chính... định kỳ và theo phát sinh (nếu có); Kịp thời đưa ý kiến tham mưu các vấn đề doanh thu, chi phí và các vấn đề khác (nếu có); Tổng hợp kế hoạch doanh thu – chi phí cuối năm; Lập kế hoạch cho chi nhánh mới khi phát sinh; Các công việc khác liên quan đến phòng Kế toán do cấp trên chỉ đạo.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan tài chính/kế toán; Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương Yêu thích công việc Kế toán tổng hợp; Khả năng thích nghi tốt; Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác về số liệu; Hoàn tất công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 12 triệu/tháng Chính sách phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Môi trường trẻ trung và năng động Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn. Làm việc linh động tại khu vực TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ

