Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Kiểm tra các quy trình vận hành kế toán quy định như về thanh toán chi phí, tạm ứng, thu nộp tiền tại từng khách sạn

Kiểm soát việc thu nhập, xử lý và quản lý chứng từ kế toán

Kiểm soát việc thực hiện các quy định về quyền duyệt chỉ. Theo dõi công nợ, thực hiện việc thu hồi, xử lý công nợ trên nền tảng thương mại quốc tế: Agoda, Booking.com, Traveloka.....

Làm việc cùng ngân hàng thực hiện thành lập hồ sơ vay và theo dõi khoản vay (nếu có)

Xây dựng ước tính kết quả kinh doanh, Ước tính thuế định kỳ hàng tháng

Lập kế hoạch tài chính ( Ngân sách về dòng tiền) cho công ty trên cơ sở ngân sách và kế hoạch kinh doanh được phê duyệt; hàng tháng thực hiện cập nhật và điều chỉnh theo biên động thực tế

Tiếp nhận hóa đơn, kiểm soát thông tin và đảm bảo tất cả hóa đơn đó đúng theo quy định của pháp luật, Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán

Nhập liệu, định khoản, Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Lập báo cáo thuế GTGT, Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN

Hoàn thiện hồ sơ và kê khai Quyết toán thuế TNDN, TNCN, theo đúng quy định

Chịu trách nhiệm về thuế. Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình thanh tra hoặc quyết toán thuế

Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm từ 3-5 năm trong đó từ 2 năm giữ vị trí quản lý. Ưu tiên các ứng viên đã từng quyết toán thuế với cơ quan thuế

Đã từng làm việc trong môi trường Startup và kinh nghiệm về vận hành chuỗi khách sạn là một lợi thế

Am hiểu pháp luật về thuế và luật doanh nghiệp. Biết làm báo cáo thuế, nắm bắt rõ và đúng các quy định về thuế

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, vi tính văn phòng: Excel

Kỹ năng: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian, phân tích và tổng hợp

Kiên nhẫn, cẩn thận, trung thực, chịu khó

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương CB: 16.000.000 – 20.000.000 VNĐ (Gross/tháng) Thỏa thuận

Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đên Thứ 6 từ 8h30 - 18h

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật (nghỉ trưa 1h15)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin