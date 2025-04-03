Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Kiểm tra các quy trình vận hành kế toán quy định như về thanh toán chi phí, tạm ứng, thu nộp tiền tại từng khách sạn
Kiểm soát việc thu nhập, xử lý và quản lý chứng từ kế toán
Kiểm soát việc thực hiện các quy định về quyền duyệt chỉ. Theo dõi công nợ, thực hiện việc thu hồi, xử lý công nợ trên nền tảng thương mại quốc tế: Agoda, Booking.com, Traveloka.....
Làm việc cùng ngân hàng thực hiện thành lập hồ sơ vay và theo dõi khoản vay (nếu có)
Xây dựng ước tính kết quả kinh doanh, Ước tính thuế định kỳ hàng tháng
Lập kế hoạch tài chính ( Ngân sách về dòng tiền) cho công ty trên cơ sở ngân sách và kế hoạch kinh doanh được phê duyệt; hàng tháng thực hiện cập nhật và điều chỉnh theo biên động thực tế
Tiếp nhận hóa đơn, kiểm soát thông tin và đảm bảo tất cả hóa đơn đó đúng theo quy định của pháp luật, Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán
Nhập liệu, định khoản, Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Lập báo cáo thuế GTGT, Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN
Hoàn thiện hồ sơ và kê khai Quyết toán thuế TNDN, TNCN, theo đúng quy định
Chịu trách nhiệm về thuế. Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình thanh tra hoặc quyết toán thuế
Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng
Kinh nghiệm từ 3-5 năm trong đó từ 2 năm giữ vị trí quản lý. Ưu tiên các ứng viên đã từng quyết toán thuế với cơ quan thuế
Đã từng làm việc trong môi trường Startup và kinh nghiệm về vận hành chuỗi khách sạn là một lợi thế
Am hiểu pháp luật về thuế và luật doanh nghiệp. Biết làm báo cáo thuế, nắm bắt rõ và đúng các quy định về thuế
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, vi tính văn phòng: Excel
Kỹ năng: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian, phân tích và tổng hợp
Kiên nhẫn, cẩn thận, trung thực, chịu khó

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương CB: 16.000.000 – 20.000.000 VNĐ (Gross/tháng) Thỏa thuận
Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đên Thứ 6 từ 8h30 - 18h
Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật (nghỉ trưa 1h15)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Cozrum

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

