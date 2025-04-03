Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Đường 21 Phường Linh Chiểu TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chép và phản ánh số liệu: Thu thập, ghi chép và thống kê các số liệu tài chính trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Hạch toán kế toán: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.

Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng tốt.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC

