Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 Đường 21 Phường Linh Chiểu TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Ghi chép và phản ánh số liệu: Thu thập, ghi chép và thống kê các số liệu tài chính trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các kỳ kế toán của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.
Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng tốt.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tài chính.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
