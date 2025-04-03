Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra team và tham gia trực tiếp nhập và chạy phần mềm kết nối tự động số liệu kế toán
Hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và các loại thuế khác
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Làm và nộp các loại báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN theo quý, năm, báo cáo tài chính năm
Làm báo cáo nội bộ theo tuần, tháng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo MISA AMIS, làm tốt báo cáo tài chính
Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp kiêm thuế và nội bộ, tư duy logic tốt
Có tinh thần học hỏi, cầu thị, tư duy mở,
Nắm vững định khoản, kết chuyển, sử dụng thành thạo MISA, lập được báo cáo tài chính
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc chủ động, nhanh nhẹn, cẩn thận và trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
