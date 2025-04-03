Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Kiểm tra team và tham gia trực tiếp nhập và chạy phần mềm kết nối tự động số liệu kế toán

Hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và các loại thuế khác

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Làm và nộp các loại báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN theo quý, năm, báo cáo tài chính năm

Làm báo cáo nội bộ theo tuần, tháng.