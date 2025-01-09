Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà A1 đường Lê Quang Đạo kéo dài, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ để phát hiện và ngăn chặn sai sót, gian lận
Đề xuất cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả
Công việc khác được phân công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
- Có kiến thức giữa doanh nghiệp và ngân hàng
- Có kinh nghiệm từ 2 năm kế toán tổng hợp
- Sử dụng tốt excel, tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, cẩn thận về mặt số liệu, chăm chỉ nhiệt tình.
- Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương xứng đáng theo năng lực, Lương từ 12.000.000 - 15.000.000 có thể upto
- Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định
- Mức lương xứng đáng theo năng lực, upto trực tiếp khi phỏng vấn
- Ăn trưa tại văn phòng
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hằng năm.
- Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ,...
-Thời gian làm việc sáng 8h-12h chiều 13h30 -17h30 Thứ 2 đến t7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 25 phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

