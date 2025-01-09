Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà A1 đường Lê Quang Đạo kéo dài, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

Thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ để phát hiện và ngăn chặn sai sót, gian lận

Đề xuất cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả

Công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.

- Có kiến thức giữa doanh nghiệp và ngân hàng

- Có kinh nghiệm từ 2 năm kế toán tổng hợp

- Sử dụng tốt excel, tin học văn phòng

- Nhanh nhẹn, cẩn thận về mặt số liệu, chăm chỉ nhiệt tình.

- Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương xứng đáng theo năng lực, Lương từ 12.000.000 - 15.000.000 có thể upto

- Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định

- Mức lương xứng đáng theo năng lực, upto trực tiếp khi phỏng vấn

- Ăn trưa tại văn phòng

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hằng năm.

- Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ,...

-Thời gian làm việc sáng 8h-12h chiều 13h30 -17h30 Thứ 2 đến t7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

