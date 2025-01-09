Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện thu - chi quỹ tiền mặt, tiền gửi
Theo dõi công nợ của công ty với đối tác, nhà cung cấp
Thực hiện hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương ứng với công việc phụ trách
Làm báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, phát sinh theo yêu cầu của trưởng nhóm kế toán
Quản lý, lưu trữ hệ thống sổ sách theo quy định
Hướng dẫn, phối hợp cùng các phòng ban thực hiện đúng quy trình, thủ tục thanh toán
Phối hợp với trưởng nhóm kế toán làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các khối ngành Kế Toán
Độ tuổi: 23 – 33
Có kinh nghiệm 1 năm Kế Toán trở lên và có kinh nghiệm làm vị trí Kế Toán Tổng Hợp
Có khả năng bao quát và sắp xếp công việc khoa học, hợp lý
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thái độ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc
Đọc viết Tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, Excel, nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty
Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: Thưởng tháng lương 13 + thưởng Tết ( theo hoạt động kinh doanh công ty )
Đánh giá tăng lương 02 lần/ năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch
Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu Lông,...
Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành
Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Rainbow, khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

