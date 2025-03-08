Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km2 Chùa Vẽ, Đông Hải, Hải An, Quận Hải An

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp từ các bộ phận (kho, sản xuất, mua hàng,..).

- Tính giá thành sản phẩm, phân bổ chi phí sản xuất (nhân công, nguyên vật liệu, chi phí chung).

- Kiểm tra định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và báo cáo các sai lệch (nếu có)

- Làm việc dưới sự hướng dẫn của Kế toán trưởng/Trưởng phòng kế toán

- Có kinh nghiệm về quyết toán thuế, hoàn thuế.

- Nhiệt tình, tận tâm với Công việc, có tinh thần học hỏi, cầu tiến

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế Toán hoặc các ngành có liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các nhà máy sản xuất)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề, làm việc nhóm và chịu được áp lực.

Mức lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng và phù hợp với năng lực; cạnh tranh so với thị trường.

Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm (1- 2 tháng lương), dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.

Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,…

Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù

Được sắp xếp các bữa ăn và chỗ nghỉ khi làm việc tại Nhà máy.

Được 1 ngày nghỉ phép hưởng đủ lương/ 1 tháng;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.

Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

