Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Inpos
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Kế toán tổng hợp, tham gia vào tất cả các mảng kế toán khác nhau: quỹ, ngân hàng, khai thuế, chi phí công trình, công nợ, lương, góp vốn, .... quyết toán cuối năm.
Thành thạo: Thu thập chứng từ, xử lý chứng từ, nhập liệu, lên báo cáo và lưu trữ chứng từ.
Ưu tiên người có kinh nghiệm dùng PM Fast, gần công ty, kinh nghiệm làm tổng hợp 2 năm trở lên.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nữ;
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm KT trong ngành xây dựng
Thẳng thắn, trung thực, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao;
Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc hưởng 100% lương
Mua bảo hiểm nhân thọ (Khối BO), bảo hiểm 24/7 (Khối công trường)
Hỗ trợ 100% chi phí đi công tác (đi lại, nhà ở)
Lương tháng 13, tối đa lên đến 6 tháng lương
Cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng trong vòng 3 tháng - 5 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
