Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp, tham gia vào tất cả các mảng kế toán khác nhau: quỹ, ngân hàng, khai thuế, chi phí công trình, công nợ, lương, góp vốn, .... quyết toán cuối năm.

Thành thạo: Thu thập chứng từ, xử lý chứng từ, nhập liệu, lên báo cáo và lưu trữ chứng từ.

Ưu tiên người có kinh nghiệm dùng PM Fast, gần công ty, kinh nghiệm làm tổng hợp 2 năm trở lên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính Nữ;

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm KT trong ngành xây dựng

Thẳng thắn, trung thực, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao;

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương

Mua bảo hiểm nhân thọ (Khối BO), bảo hiểm 24/7 (Khối công trường)

Hỗ trợ 100% chi phí đi công tác (đi lại, nhà ở)

Lương tháng 13, tối đa lên đến 6 tháng lương

Cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng trong vòng 3 tháng - 5 tháng

