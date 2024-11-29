Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phụ trách công tác kế toán mảng đầu tư: kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo quá trình hạch toán diễn ra kịp thời, chính xác, đúng pháp luật...
Theo dõi, quản lý công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị theo quy định và yêu cầu của BLĐ
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê CCDC, TSCĐ tại các đơn vị cơ sở.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến công tác kế toán thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm giúp công việc diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và hạn chế thấp nhất sự sai sót.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành. Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững quy định pháp luật liên quan đến kế toán – tài chính, có khả năng tổng hợp - phân tích tình hình kết quả kinh doanh, thu- chi của Doanh nghiệp
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch ,sinh nhật...).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tòa Hapulico Center Building, Số 1 Đường Nguyễn Huy T, - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

