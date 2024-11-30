Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Phân tích số liệu kế toán, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Cập nhật kiến thức kế toán và các quy định liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp ngành thương mại điện tử

Thành thạo các phần mềm kế toán

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr+thưởng

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại AGV Việt Nam

