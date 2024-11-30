Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 15A, Măng Cầm 4, KĐT An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho công tác kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Sử dụng tiếng Anh và soạn thảo email, tài liệu cơ bản bằng tiếng Anh

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (Nghỉ mát, du lịch, nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, thưởng doanh số...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH VŨ

