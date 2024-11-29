Tuyển Kế toán tổng hợp Asia Business Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Asia Business Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Asia Business Consulting
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Asia Business Consulting

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Asia Business Consulting

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán VN;
Kê khai thuế định kỳ, lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm, hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm;
Quản lý các khoản phải thu, phải trả, và các giao dịch thu - chi tiền mặt, ngân hàng...
Làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước như: thuế, bảo hiểm, ngân hàng...
Tư vấn tài chính, kế toán và thuế cho khách hàng nước ngoài: Cập nhật các quy định về thuế, kế toán và các vấn đề liên quan theo luật định cho khách hàng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trực tiếp về các vấn đề thuế và kế toán cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương tự.
Tiếng Anh tốt, có thể làm việc với người nước ngoài.
Biết sử dụng phần mềm MISA.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, đã quyết toán thuế.

Tại Asia Business Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được làm việc với các khách hàng và đối tác nước ngoài đến từ châu Âu
Cơ hội được nâng cao nghiệp vụ, kiến thức về thuế và khả năng tiếng Anh
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của Luật Lao động.
Lương tháng 13 theo chính sách của công ty
Du lịch hàng năm
Tiệc cuối năm và liên hoan các dịp đặc biệt, các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Business Consulting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Asia Business Consulting

Asia Business Consulting

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Cầu, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

