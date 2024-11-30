Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CNA4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát hàng hóa và chứng từ nhập/xuất hàng:
Phối hợp với thủ kho, bên giao/ bên nhận kiểm đếm đúng số lượng hàng hóa nhập kho và lưu nội dung vào sổ ghi chép.
Hàng ngày lập phiếu xuất kho, nhập kho khi thực hiện việc giao – nhận hàng hóa, vật tư.
Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan kèm theo: hợp đồng, phiếu yêu cầu xuất vật tư, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ...
Thực hiện việc lập phiếu thu/ chi:
Căn cứ ĐNTT của các bộ phận trình KTT, GĐ phê duyệt lập phiếu thu, phiếu chi chuyển Thủ quỹ chi tiền.
Đối chiếu phát sinh số dư các quỹ với thủ quỹ, số dư phát sinh ngân hàng với sao kê ngân hàng, Số dư ví theo các Sàn TMĐT.
Hàng ngày báo cáo Quỹ, Tài khoản ngân hàng.
Đối chiếu hạch toán các khoản chi phí, công nợ, lương, bảo hiểm, CPTT, Khấu hao TS, CCDC:
Hạch toán các chi phí, công nợ phát sinh đúng kỳ.
Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản, khấu hao công cụ dụng cụ đúng kỳ.
Đối chiếu công nợ với các NCC.
Đối chiếu số liệu chi tiết với số liệu tổng hợp.
Kiểm kê hàng hóa, nguyên liệu , thành phẩm, CCDC, TSCĐ:
Định kỳ phối hợp thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho và CCDC, TSCĐ
Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với con số thực tế và báo cáo ngay lên cấp trên.
Đề xuất phương án xử lý các phần chênh lệch kiểm kê (Nếu có ) theo Quy định
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán trở lên
Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp nội bộ trong công ty sản xuất từ 02 năm trở lên
Nắm chắc các quy trình, quy định. Luật kế toán
Kỹ năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp công việc
Có đầu óc tư duy logic, làm việc nhóm tốt
Lập kế hoạch và báo cáo công việc
Năng động, chăm chỉ, ham học, chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng nhanh, phần mềm quản lý công việc 1office,...
Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn và các quy định của công ty.
Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức (lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 8-10tr (LCB + Phụ cấp + lương KPI + thưởng)
BHXH, Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát, du xuân, liên hoan
Cử đi đào tạo nâng cao trình độ
Xét nâng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 Toà báo Nông thôn ngày nay, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

