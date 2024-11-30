Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giải Pháp Hình Ảnh Truyền Thông Moci Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Lô 1D, Trung Yên 11C, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thường xuyên theo dõi công nợ, định kỳ lập biên bản thanh toán công nợ.

Lập báo cáo dự trù Thu/ chi, kiểm soát Thu/ chi hàng tuần/ tháng/ quý các khoản - Đảm nhận việc hạch toán doanh thu - công nợ.

Thực hiện soạn thảo: Các giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến Hợp đồng (hợp đồng, BBNT, đề nghị thanh toán,..), Công văn, Quyết định, Thông báo, Làm HĐLĐ, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ nhân sự và HĐLĐ.

Lưu trữ và quản lý chứng từ

Thực hiện đề xuất thanh toán điện, nước, vệ sinh hàng tháng.

Theo dõi lương thưởng tại công ty.

Theo dõi nghiệp vụ TNCN, BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán - tài chính thuế công ty

Xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến xuất hóa đơn GTGT.

Thực hiện việc kê thai thuế đầu vào - đầu ra theo quy định của pháp luật.

Cập nhật nội dung kê khai thuế vào hệ thống quản trị kế toán.

Lập báo cáo tài chính cuối năm và giải trình với cơ quan thuế.

Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn / chuyên môn: Bằng cấp các ngành tài chính, kế toán

Ưu tiên có các chứng chỉ CFA, ACCA là một lợi thế

Báo cáo thu chi - công nợ, hoạt động kinh doanh tuần - tháng - quý

Báo cáo thuế, TNCN, BHXH và các nghiệp vụ liên quan...

Sáng tạo và tư duy, kỷ luật, teamwork, giao tiếp, thích nghi

Có tư duy phát triển học hỏi những công nghệ mới

Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương, làm việc tại công ty tối thiểu 01 năm.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Hình Ảnh Truyền Thông Moci Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực làm việc

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Máy vi tính, văn phòng phẩm và các phương tiện cần thiết khác.

Được hưởng chế độ phúc lợi theo Luật Lao động hiện hành.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Được học hỏi và tham gia trực tiếp vào các dự án và công nghệ truyền thông mới

Được tham gia, học hỏi về hoạch định tài chính, chiến lược công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Hình Ảnh Truyền Thông Moci Solution

