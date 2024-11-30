Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Làm HĐNT,HĐKT, BHXH, thuế, công nợ...

- Giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc, trung thực, cẩn thận, tư duy tốt

- Một số công việc khác được giao

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ có ít 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH trong lĩnh vực xây dựng, thương mại

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế

- Làm từ T2-sáng T7 sáng từ 8h00-12h00, chiều 13h30-17h30

- Kỹ năng Microsoft office thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 11-13 triệu( thoả thuận theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,

- Lương tháng thứ 13, lễ, tết, SN theo quy định của công ty và quy định của nhà nước.

- Địa điểm làm việc : số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

