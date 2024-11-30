Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
- Làm HĐNT,HĐKT, BHXH, thuế, công nợ...
- Giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc, trung thực, cẩn thận, tư duy tốt
- Một số công việc khác được giao
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ có ít 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH trong lĩnh vực xây dựng, thương mại
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế
- Làm từ T2-sáng T7 sáng từ 8h00-12h00, chiều 13h30-17h30
- Kỹ năng Microsoft office thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 11-13 triệu( thoả thuận theo năng lực)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,
- Lương tháng thứ 13, lễ, tết, SN theo quy định của công ty và quy định của nhà nước.
- Địa điểm làm việc : số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
