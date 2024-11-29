Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Logistics U&I - Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 06, tòa Ford, 311 - 313 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Hạch toán lương, chi phí trích theo lương, chi phí phân bổ, chi phí không hóa đơn.

Lập báo cáo profit hàng tháng.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công ty Cổ phần Logistics U&I - Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

12 ngày nghỉ phép có lương trong năm

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ, tết sinh nhật, các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tiệc tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Logistics U&I - Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin