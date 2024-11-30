Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TACHUDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2E Tông Đản, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán phát sinh

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên và Ban lãnh đạo; Báo cáo thuế theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán va Excel (Ưu tiên phần mềm 3A, Fast)

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Có thể chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TACHUDU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty, thưởng trong các dịp lễ Tết;

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TACHUDU

