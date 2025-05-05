Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 86 Đường 65, P.Tân Phong, Q.7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các bút toán hạch toán, đối chiếu sổ chi tiết và sổ nhật ký chung
Tính giá xuất kho, giá thành, giá vốn và Kết chuyển cuối kỳ
Quản lý số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán.
Lập báo cáo quản trị của toàn Group theo tháng
Lập báo cáo tài chính, báo cáo Ngân hàng theo Quý
Kết xuất dữ liệu lưu trữ, in sổ sách đảm bảo đúng theo quy định của công ty, quy định thuế
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. (có kinh nghiệm từng quyết toán thuế ít nhất 1 lần).
Thực hiện các công việc khác được phân công, chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán..
Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel (sử dụng tốt các hàm công thức cơ bản)
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, Vacom, Bravo…)
Nắm rõ các quy định mới nhất về luật thuế
Tố chất: Vui vẻ, chịu được áp lực cao, hòa đồng với mọi người, sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng hấp dẫn:Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu công ty
Thưởng Lễ Tết, tặng quà tặng chương trình sự kiện đặc biệt trong năm
Review tăng lương 1 lần/năm
Happy lunch hằng ngày, gửi xe miễn phí
Chế độ trợ cấp: Ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ...
Phụ cấp công tác phí, lưu trú, đi lại, điện thoại, tiếp khách
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và phép năm theo quy định của pháp luật
Tham gia hoạt động sự kiện như Du lịch, teambuilding, party, hội thao ,sinh nhật…
Tham gia các chương trình đào tạo, workshop nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 86, đường 65, Phường Tân Phong, Q7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

