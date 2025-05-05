Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2
- Hồ Chí Minh: Văn Phòng Chính 601 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
-Cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, kiểm toán và chính sách thuế để thực hiện tốt công việc được phân công.
-Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
-Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
-Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
-Phân bổ chi phí trả trước và công cụ dụng cụ hàng tháng
-Theo dõi tài sản cố định: lưu hồ sơ TSCĐ, cập nhật tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng.
-Kiểm tra và hạch toán chi phí lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn hàng tháng
-Theo dõi các khoản chi phí trích trước: hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước như hoa hồng, thưởng doanh số, tiền tác quyền hàng tháng….
-Tính giá thành sản phẩm hàng tháng
-Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
-In sổ sách kế toán.
-Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
-Lập báo cáo tình hình sử sụng hóa đơn hàng quý
-Lập tờ khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân
-Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2
