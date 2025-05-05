Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

-Cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, kiểm toán và chính sách thuế để thực hiện tốt công việc được phân công.

-Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

-Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

-Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

-Phân bổ chi phí trả trước và công cụ dụng cụ hàng tháng

-Theo dõi tài sản cố định: lưu hồ sơ TSCĐ, cập nhật tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng.

-Kiểm tra và hạch toán chi phí lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn hàng tháng

-Theo dõi các khoản chi phí trích trước: hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước như hoa hồng, thưởng doanh số, tiền tác quyền hàng tháng….

-Tính giá thành sản phẩm hàng tháng

-Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.

-In sổ sách kế toán.

-Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

-Lập báo cáo tình hình sử sụng hóa đơn hàng quý

-Lập tờ khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

-Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, năm.