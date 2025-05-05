Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
- Hồ Chí Minh: 130 Trương Văn Bang, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày: thu – chi, công nợ, lương, vật tư, tạm ứng, thanh toán...
Đối chiếu số liệu giữa kế toán nội bộ và kế toán ngân hàng, công nợ nhà cung cấp và khách hàng.
Tổng hợp, kiểm tra và hoàn thiện sổ sách kế toán theo từng dự án thi công.
Lập BCTC tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ…).
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo công nợ, chi phí từng công trình phục vụ quản lý nội bộ.
Phân tích chi phí, lỗ lãi theo từng dự án hoặc phòng ban.
Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý đúng hạn.
Chuẩn bị và lưu trữ hồ sơ kê khai, quyết toán thuế.
Hỗ trợ kiểm tra, giải trình số liệu khi quyết toán với cơ quan thuế.
Kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.
Lưu trữ hồ sơ theo quy định, hỗ trợ kiểm tra – đối chiếu khi có yêu cầu.
Làm việc với bộ phận điều phối, giám sát, thu mua để nắm bắt chi phí thực tế phát sinh tại công trình.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp , ưu tiên từng làm trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình
Nắm vững chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành, có khả năng lập BCTC
Thành thạo excel, phần mềm Misa
Có khả năng phân tích số liệu, chịu áp lực tốt, trung thực - cẩn trọng - có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
