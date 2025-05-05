Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Ghi nhận, hạch toán và kiểm tra đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày: doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định, tiền mặt và ngân lên phần mềm Misa.
Đối chiếu, kiểm soát số liệu kế toán, lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định (tháng, quý, năm) và đúng thời hạn.
Quản lý dòng tiền, theo dõi công nợ phải thu – phải trả, kiểm soát chi phí hoạt động và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa tài chính.
Thực hiện việc kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận trong nội bộ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Hỗ trợ các phòng ban trong việc cung cấp và giải trình số liệu kế toán.
Lập và kê khai đầy đủ các loại thuế: GTGT, TNCN, TNDN... đảm bảo đúng quy định và đúng hạn.
Ghi nhận chính xác dữ liệu vào hệ thống phần mềm kế toán.
Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng khi có phát sinh.
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán, giải trình toàn bộ số liệu kế toán, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán, thanh tra khi được yêu cầu.
Kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy chế tài chính và quy định pháp luật.
Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát ngân sách, hợp lý hóa chi phí.
Tư vấn cho Ban giám đốc về tình hình tài chính kế toán và đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực phòng khám, bệnh viện, dịch vụ sức khỏe.
5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Nắm vững quy định kế toán, thuế, chuẩn mực tài chính Việt Nam hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo phần mềm kế toán MISA và MS Excel.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận khác

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (xét tăng lương định kỳ).
Nghỉ Phép có Lương: 12 ngày nghỉ phép có lương trong năm
Thưởng tháng 13.
BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội phát triển kỹ năng, làm việc cùng đội ngũ năng động.
Chăm sóc sức khoẻ: chăm sóc sức khoẻ cho đội ngũ nhân viên
Các đãi ngộ khác: Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh, đào tạo nâng cao…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

