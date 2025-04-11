Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

- Lập hợp đồng mua bán hàng hóa, phiếu xuất nhập kho, biên bản giao nhận, xuất hóa đơn điện tử cho các công ty mình quản lý

- Lập và nộp các tờ khai thuế TNDN, GTGT, TNCN

- Nhập liệu hóa đơn chứng từ, sao kê ngân hàng, lập báo cáo tài chính các công ty mình quản lý

- Làm hồ sơ, công văn giải trình thuế, gặp trực tiếp giải trình cơ quan thuế và quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

+ Thời gian và địa điểm làm việc:

- Thời gian làm việc từ 8h - 17h hoặc 8h30 - 17h30 (T2 – T6), nghỉ T7 & CN.

- HN: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

+ Chế độ chính sách:

- Lương thỏa thuận từ 12 triệu - 18 triệu + Thưởng

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Phụ cấp ăn trưa, chế độ khám sức khỏe định kỳ.

- Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, lương tháng 13, 13+, quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty.