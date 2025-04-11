Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
- Hà Nội: 36 Phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Lập hợp đồng mua bán hàng hóa, phiếu xuất nhập kho, biên bản giao nhận, xuất hóa đơn điện tử cho các công ty mình quản lý
- Lập và nộp các tờ khai thuế TNDN, GTGT, TNCN
- Nhập liệu hóa đơn chứng từ, sao kê ngân hàng, lập báo cáo tài chính các công ty mình quản lý
- Làm hồ sơ, công văn giải trình thuế, gặp trực tiếp giải trình cơ quan thuế và quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
+ Thời gian và địa điểm làm việc:
- Thời gian làm việc từ 8h - 17h hoặc 8h30 - 17h30 (T2 – T6), nghỉ T7 & CN.
- HN: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa
+ Chế độ chính sách:
- Lương thỏa thuận từ 12 triệu - 18 triệu + Thưởng
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Phụ cấp ăn trưa, chế độ khám sức khỏe định kỳ.
- Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, lương tháng 13, 13+, quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI