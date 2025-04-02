Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra, kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán.

Kiểm soát, quản lý các khoản thu – chi theo kế hoạch.

Kiểm tra giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, số liệu tồn kho, báo cáo tồn kho định kỳ hàng tháng.

Cập nhật định mức, tính giá thành, kiểm tra, kiểm soát giá thành.

Tập hợp và phân bổ các loại chi phí.

Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Lập báo cáo đối chiếu tất cả các tài khoản liên quan đến giá thành nguyên liệu, thành phẩm. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan đến chi phí sản xuất, phân tích nguyên nhân tăng giảm.

Kiểm tra các nghiệp vụ nhập hàng, trả hàng còn pending, báo kế toán kho xử lý.

Thực hiện việc kiểm kê & đối chiếu số liệu tồn kho thành phẩm.

Căn cứ vào tình hình xuất-nhập hàng để tạo mã vạch và lên giá thành sản phẩm trước khi nhập hàng về kho.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Giới tính : Nữ;

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

Đã có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng Nhanh;

Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo tốt;

Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng quy định,cẩn thận, chủ động, trách nhiệm.

Thu nhập: Lương 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày công;

Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;

Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH…;

Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng;

Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

