Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH OCean Capital
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH OCean Capital

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH OCean Capital

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán.
Kiểm soát, quản lý các khoản thu – chi theo kế hoạch.
Kiểm tra giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, số liệu tồn kho, báo cáo tồn kho định kỳ hàng tháng.
Cập nhật định mức, tính giá thành, kiểm tra, kiểm soát giá thành.
Tập hợp và phân bổ các loại chi phí.
Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.
Lập báo cáo đối chiếu tất cả các tài khoản liên quan đến giá thành nguyên liệu, thành phẩm. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan đến chi phí sản xuất, phân tích nguyên nhân tăng giảm.
Kiểm tra các nghiệp vụ nhập hàng, trả hàng còn pending, báo kế toán kho xử lý.
Thực hiện việc kiểm kê & đối chiếu số liệu tồn kho thành phẩm.
Căn cứ vào tình hình xuất-nhập hàng để tạo mã vạch và lên giá thành sản phẩm trước khi nhập hàng về kho.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ;
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
Đã có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng Nhanh;
Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo tốt;
Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng quy định,cẩn thận, chủ động, trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày công;
Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;
Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH…;
Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng;
Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OCean Capital

Công ty TNHH OCean Capital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà C+ Office, tổ 28 Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

