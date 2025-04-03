Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán tổng hợp

Rà soát hạch toán báo nợ, báo có ngân hàng trên AMIS

Rà soát hạch toán thu chi tiền mặt trên AMIS

Rà soát ghi nhận quá trình nhập kho, xuất kho

Kiểm tra bảng tính lương, bảng tính doanh số phòng kinh doanh,...

Kiểm tra, theo dõi Công nợ phải trả NCC đối chiếu và ghi nhận trên AMIS

Lập bảng kê thanh toán theo tuần (đối chiếu, rà soát hóa đơn,...)

Rà soát các hồ sơ giải ngân, hồ sơ tái cấp hạn mức, cập nhật trên AMIS, đối chiếu và ghi nhận các khoản vay

Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả gửi trưởng bộ phận và của ban giám đốc khi yêu cầu

Hạch toán chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương, và các chi phí khác trên AMIS

Phân bổ khấu hao CCDC, TSCD, chi phí trả trước

Kiểm tra theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng

Lập kỳ tính giá thành và tính giá thành thành phẩm, giá thành công trình

Hạch toán tiền BHXH của CBCNV trên AMIS

Thực hiện các bút toán kết chuyển tính lãi lỗ

Lập các BCTC đấu thầu, BCTC ngân hàng, BCTC nội bộ khi cấp trên yêu cầu

Thực hiện 1 số công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan

Có từ 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc các công việc kế toán liên quan

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel,...

Thành thạo phần mềm kế toán AMIS

Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian

Chịu được áp lực công việc

Kỹ năng giao tiếp đối nội đối ngoại

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12- 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn) và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Có cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp

Thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm

Thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, Tết dương lịch, ngày 30/4 &1/5, ngày quốc khánh, ngày 10/3 Âm lịch, ngày phụ nữ 8/3 và 20/10…

Quà tặng mừng: sinh nhật hàng năm, khi kết hôn, khi sinh con

Du lịch mỗi năm 02 lần (Tham quan du lịch hè hàng năm, Du xuân vào đầu năm)

Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ hàng tháng của công ty và các khóa đào tạo đối với từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, an nhiên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC

