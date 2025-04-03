Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC
- Hà Nội: Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Rà soát hạch toán báo nợ, báo có ngân hàng trên AMIS
Rà soát hạch toán thu chi tiền mặt trên AMIS
Rà soát ghi nhận quá trình nhập kho, xuất kho
Kiểm tra bảng tính lương, bảng tính doanh số phòng kinh doanh,...
Kiểm tra, theo dõi Công nợ phải trả NCC đối chiếu và ghi nhận trên AMIS
Lập bảng kê thanh toán theo tuần (đối chiếu, rà soát hóa đơn,...)
Rà soát các hồ sơ giải ngân, hồ sơ tái cấp hạn mức, cập nhật trên AMIS, đối chiếu và ghi nhận các khoản vay
Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả gửi trưởng bộ phận và của ban giám đốc khi yêu cầu
Hạch toán chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương, và các chi phí khác trên AMIS
Phân bổ khấu hao CCDC, TSCD, chi phí trả trước
Kiểm tra theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng
Lập kỳ tính giá thành và tính giá thành thành phẩm, giá thành công trình
Hạch toán tiền BHXH của CBCNV trên AMIS
Thực hiện các bút toán kết chuyển tính lãi lỗ
Lập các BCTC đấu thầu, BCTC ngân hàng, BCTC nội bộ khi cấp trên yêu cầu
Thực hiện 1 số công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc các công việc kế toán liên quan
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel,...
Thành thạo phần mềm kế toán AMIS
Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian
Chịu được áp lực công việc
Kỹ năng giao tiếp đối nội đối ngoại
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp
Thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm
Thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, Tết dương lịch, ngày 30/4 &1/5, ngày quốc khánh, ngày 10/3 Âm lịch, ngày phụ nữ 8/3 và 20/10…
Quà tặng mừng: sinh nhật hàng năm, khi kết hôn, khi sinh con
Du lịch mỗi năm 02 lần (Tham quan du lịch hè hàng năm, Du xuân vào đầu năm)
Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ hàng tháng của công ty và các khóa đào tạo đối với từng vị trí
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, an nhiên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI