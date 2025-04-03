Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Tầng 1, Tòa nhà Sunrise 3B, Đường Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Hạch toán kế toán, Kiểm tra hoàn thành các phần hành kế toán

Lập sổ sách, Báo cáo tháng quý năm

Làm báo cáo tài chính tháng, năm

Làm các báo cáo quản trị, Kiểm soát tình hình tài chính DN…

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

Thành thạo phần mềm kế toán, Tin học văn phòng

Có kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán tổng hợp từ 2 năm

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, Chân thành, có tố chất làm việc lãnh đạo nhóm

Mong muốn học hỏi, phát triển nghề nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ theo luật định

Các chế độ đãi ngộ của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp vững mạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG

