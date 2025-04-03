Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VP Tầng 1, Tòa nhà Sunrise 3B, Đường Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Hạch toán kế toán, Kiểm tra hoàn thành các phần hành kế toán
Lập sổ sách, Báo cáo tháng quý năm
Làm báo cáo tài chính tháng, năm
Làm các báo cáo quản trị, Kiểm soát tình hình tài chính DN…
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
Thành thạo phần mềm kế toán, Tin học văn phòng
Có kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán tổng hợp từ 2 năm
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, Chân thành, có tố chất làm việc lãnh đạo nhóm
Mong muốn học hỏi, phát triển nghề nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ theo luật định
Các chế độ đãi ngộ của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp vững mạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
