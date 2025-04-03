Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các phiếu nhập hàng, hóa đơn đầu vào, và nhập lên hệ thống
Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng dựa trên phần mềm Kiotviet tích hợp MISA
Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp chính
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán, hợp đồng với nhà cung cấp
Quản lý tài sản và quỹ tiền mặt của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh / tiếng Hàn cơ bản.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo chính xác và hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Pivot Table, Vlookup,...) là một lợi thế.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
