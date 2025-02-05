Tuyển Kế toán tổng hợp Fullway làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Fullway
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 5, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thành phố Long khánh, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định (Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ...)
Kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng hạn
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc lập kế hoạch ngân sách, chi phí
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên từng làm kế toán tổng hợp
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
Quyền lợi:
- Mức lương lên đến 20,000,000 VND/tháng.
- Thưởng theo hiệu suất và kết quả kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fullway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI