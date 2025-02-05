Tuyển Kế toán tổng hợp Fullway làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 5, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thành phố Long khánh, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định (Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ...)

Kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng hạn

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn

- Hỗ trợ các phòng ban trong việc lập kế hoạch ngân sách, chi phí

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên từng làm kế toán tổng hợp

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Quyền lợi:

- Mức lương lên đến 20,000,000 VND/tháng.

- Thưởng theo hiệu suất và kết quả kinh doanh.

Tại Fullway Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fullway

