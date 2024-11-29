Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI CÁT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 32 ngõ 165 Đường Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Thực hiện công việc liên quan đến kế toán như hạch toán, kế toán, quản lý công nợ
• Theo dõi và ghi chép sổ sách kế toán trong phần mềm kế toán theo đúng qui định nhà nước.
• Báo cáo các chỉ số hoạt động của công ty (báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ...)
• Chỉ làm kế toán tổng hợp nội bộ không cần khai báo thuế.
• Nghiệp vụ thuế theo quy định nhà nước.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc kinh tế.
• Chỉ tuyển nữ và độ tuổi từ 26-38
• Thành thạo các phần mềm: Misa, Microsoft Excel, Word.
• Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng thành thạo kiến thức chuyên môn vào thực tế.
• Luôn chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực trong công việc.
• Nắm chắc các nghiệp vụ kế toán: thuế, kiểm toán, quản lý công nợ.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán tổng hợp hoặc Kiểm toán viên
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI CÁT Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương từ 12tr-15tr tùy năng lực
• Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
• Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên của công ty
• Lương và thưởng theo kết quả công việc
• Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật và của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI CÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
