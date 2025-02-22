Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ACC PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 đường số 5, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Kiểm tra pháp lý, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra

- Hạch toán, lập sổ sách trên phần mềm kế toán Smart Pro, Misa,...

- Lập và kiểm tra các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC....

- Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn, nghiệp vụ

- Thường xuyên học tập, cập nhật chính sách mới để đảm bảo yêu cầu công việc

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán - tài chính;

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên;

- Hiểu chuẩn mực kế toán và các thông tư, văn bản về thuế;

- Thành thạo Word, Excel và PM Smart Pro, PM Misa;

- Trung thực, cẩn thận, hòa đồng, vui vẻ

- Chịu áp lực công việc, ham học hỏi, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt, chủ động trong công việc;

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm; lên kế hoạch, tổ chức công việc khoa học

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ACC PRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6 triệu đến trên 25 triệu/tháng (theo năng lực)

- Lương tháng 13, Thưởng lễ - tết

- Thưởng thành tích thi đua, thu nhập theo vụ việc

- Đóng bảo hiểm theo quy định

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, va chạm nghiệp vụ thực tế

- Cộng tác với các Đội nhóm giỏi, được định hướng phát triển tài năng, sở trường

- Du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng, picnic, sinh nhật, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ACC PRO

