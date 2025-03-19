Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty

Lập báo cáo tài chính/giá thành theo từng quí, 6 tháng, năm

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng chăm sóc khách hàng

Xử lý các số liệu kế toán

01 năm trở lên, ưu tiên các bạn làm trong lĩnh vực xây dựng

Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, ngân sách dự án

Lương tháng 13;

Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;

Được cấp đồng phục hàng năm;

Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building

Thưởng thâm niên

