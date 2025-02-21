Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Scarlet Pearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính - kế toán cho công ty.

2. Tổ chức, điều hành công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Giám đốc về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

4. Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế và các báo cáo giải trình khác.

5. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

6. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

7. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

8. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

9. Đào tạo xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

10. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc