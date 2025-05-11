Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà vườn đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan;
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên;
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.
Tính giá thành sản phẩm; bút toán thuế;
Đối chiếu công nợ với khách hàng - chủ đầu tư - ngân hàng;
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
Lập bảng cân đối kế toán; Xem xét báo cáo tài chính của công ty;
Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Thương Mại, Học viện Ngân Hàng;
Đại học chính quy
Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại công ty xây dựng/ sản xuất;
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán;
Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết;
Nhanh nhẹn, trung thực có khả năng tổ chức bộ máy kế toán, triển khai ERP;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp sản xuất, Xây lắp - Xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 25 - 40 triệu/ tháng (thỏa thuận);
Được hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
