Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH ĐTTM Và SX Chính Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

1. Quản lý phần kế toán nội bộ

- Xây dựng và kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

- Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo lãi – lỗ theo từng kênh, từng sản phẩm, từng nhóm chi phí.

báo cáo lãi – lỗ theo từng kênh

- Quản lý dòng tiền, phân tích dòng tiền vào – ra, cân đối dòng tiền hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

dòng tiền vào – ra

- Tính toán và kiểm soát giá vốn sản xuất, định mức nguyên vật liệu, nhân công, chi phí phân bổ.

giá vốn sản xuất

2. Quản lý kế toán thuế

- Tổ chức kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định pháp luật (GTGT, TNDN, TNCN...).

- Rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.

3. Quản lý kho & công nợ

- Kiểm soát tồn kho thực tế và trên hệ thống: nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, hỗ trợ thu hồi công nợ.

4. Phân tích tài chính & hỗ trợ ra quyết định

- Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán.

- Lập và theo dõi ngân sách chi phí, kế hoạch tài chính năm.

- Cung cấp số liệu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc.