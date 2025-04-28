Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH ĐTTM Và SX Chính Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH ĐTTM Và SX Chính Phát
- Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
1. Quản lý phần kế toán nội bộ
- Xây dựng và kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo lãi – lỗ theo từng kênh, từng sản phẩm, từng nhóm chi phí.
báo cáo lãi – lỗ theo từng kênh
- Quản lý dòng tiền, phân tích dòng tiền vào – ra, cân đối dòng tiền hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
dòng tiền vào – ra
- Tính toán và kiểm soát giá vốn sản xuất, định mức nguyên vật liệu, nhân công, chi phí phân bổ.
giá vốn sản xuất
2. Quản lý kế toán thuế
- Tổ chức kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định pháp luật (GTGT, TNDN, TNCN...).
- Rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.
3. Quản lý kho & công nợ
- Kiểm soát tồn kho thực tế và trên hệ thống: nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.
- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, hỗ trợ thu hồi công nợ.
4. Phân tích tài chính & hỗ trợ ra quyết định
- Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán.
- Lập và theo dõi ngân sách chi phí, kế hoạch tài chính năm.
- Cung cấp số liệu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc.
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH ĐTTM Và SX Chính Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ĐTTM Và SX Chính Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI