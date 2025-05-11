Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm về mọi công việc liên quan tới Phòng Tài chính - Kế toán gồm 3-4 thành viên;

Quản lý, giám sát và thực hiện các nghiệp vụ kế toán đầy đủ, chính xác và đúng hạn;

Nộp các báo cáo tài chính định kỳ và thực hiện giải trình chi tiết khi cần với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra,...;

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ và bảo mật số liệu kế toán, đảm bảo không thất lạc hoặc sai sót. Sẵn sàng rà soát để hoàn thiện sổ sách khi cần;

Theo dõi doanh thu/công nợ/chi phí/lợi nhuận và lên phương án xử lý sớm cho các trường hợp công nợ phải thu;

Kiểm tra, đối chiếu và đánh giá số liệu do các phòng ban/bộ phận báo cáo;

Tư vấn, đề xuất và lập các phương án tài chính dự phòng;

Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật có liên quan để tư vấn cho cấp trên và Ban Lãnh đạo;

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban Lãnh đạo khi cần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học / Cao học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự;

Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Giáo dục, Anh ngữ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tiếp các đoàn thuế, kiểm toán, thanh tra,...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Excel, Google Sheets... và các phần mềm kế toán: Misa, Savebook, Odoo,...

Có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm tốt;

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao;

Chịu được áp lực về tiến độ công việc tốt;

Thái độ cởi mở, cầu thị và năng lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương gross 15 - 20.000.000 ++ (trao đổi phù hợp với năng lực, bằng cấp và kinh nghiệm)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Nghỉ phép có hưởng lương 1 ngày/tháng;

Lương tháng thứ 13 theo quy định của Công ty;

Có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục;

Team building, du lịch hàng năm;

Cơ chế tăng lương theo thâm niên và hiệu quả công việc.

Định hướng phấn đấu lên vị trí Giám đốc Tài chính với các mức đãi ngộ tương xứng với năng lực và hiệu suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN

