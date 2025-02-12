Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

* Tập đoàn Lightland (www.lightlandgroup.vn) cần tuyển Cán bộ chuyên sâu về làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của Tổng thầu thi công bao gồm: Hồ sơ quản lý chất lượng, Bản vẽ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán dự án. Ưu tiên các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong các mảng trên.

Công việc chính:

• Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình;

• Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình;

• Bóc tách khối lượng dự toán, kiểm tra tính phù hợp của thiết cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

• Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của nhà thầu các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng ( Hố sơ quản lý chất lượng KCS, tiến độ, biện pháp thi công…);

• Lập hợp đồng, quản lý khối lượng thi công, thanh quyết toán các thầu phụ dự án;

• Tham mưu cho ban TGĐ các quy trình thi công và nghiệm thu theo pháp luật quy định hiện hành;

• Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Quyền lợi:

• Mức lương: 15,000,000 – 25,000,000 vnđ tùy năng lực;

• Chế độ đãi ngộ theo đúng chính sách công ty và luật lao động;

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao;