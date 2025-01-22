Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Hồng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 USD

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng và Thương Mại Đông Á là đơn vị đầu tư, xây dựng và quản lý một số nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực phía Bắc. Hiện tại, công ty đang quản lý 3 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 41 MW. Tổng doanh thu hàng năm của các nhà máy đạt khoảng 150 - 200 tỷ VNĐ.

• Điều hành phòng kế toán theo chức danh kế toán trưởng

• Trao đổi, làm việc với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng

• Kiểm soát và quản lý thu chi, theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

• Hỗ trợ, đánh giá hoạt động tài chính của công ty, từ đó đưa ra những khuyến nghị kịp thời nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản lý tiền tệ

• Lập kế hoạch các công việc phòng kế toán

• Phối hợp với các phòng/ban khác để tổ chức triển khai các công việc liên quan

• Đề xuất các điều chỉnh mô hình quản lý công tác kế toán và bố trí nhân sự phòng kế toán

• Xây dựng và đề xuất Ban Giám Đốc những quy định, quy trình của hoạt động kế toán nội bộ

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.