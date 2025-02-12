Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164 Tựu Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Lập kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.

Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.

Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.

Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.

Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

Công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc và Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Có 03 năm trở lên đảm nhận vị trí tương đương

Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.

Khả năng làm việc độc lập phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chịu được áp lực công việc lớn.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 , từ thứ 2- đến thứ 7

Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Phúc lợi: Lợi ích gộp đến từ các phúc lợi đa chiều; nghỉ lễ/phép/thưởng/du xuân/du lịch

Ngày nghỉ: Nghỉ tuần/nghỉ lễ/tết.... theo quy định của luật lao động

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH ANH

