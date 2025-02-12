Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20, Vĩ chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính theo quy định của Luật thuế.
Kiểm kê, giám sát việc chấp hành chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời chế độ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành đến các cấp điều hành trong hệ thống kế toán.
Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.
Lập và quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chức năng hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.
Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày: thu, chi, xuất nhập tồn, bán hàng, ngân hàng, kế toán, lưu trữ chứng từ, xử lý các công việc phát sinh trong phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.
Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.
Cung cấp dữ liệu kế toán cho các cơ quan liên quan: Thuế, thống kê, hội đồng quản trị.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp...
Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính hàng năm.
Kiểm tờ khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.
Quản lý và phục vụ Phòng Tài chính Kế toán, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động của Phòng TCKT.
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, kỹ năng quản lý công việc cho nhân viên.
Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp hàng tháng để phục vụ cho Ban lãnh đạo.
Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.
Chuẩn bị kịp thời các báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Ban Giám đốc để hỗ trợ ra quyết định quản lý hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của BTGĐ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm từ 5 năm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, độ tuổi từ 30 -45tuổi;
Nắm vững các Quy định, Luật, Pháp Luật về Quản trị tài chính doanh nghiệp, Luật Doanh Nghiệp, Thông tư nghị định về Kế toán, thuế...
Am hiểu về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp;
Am hiểu các nguyên tắc, chế độ nghiệp vụ tài chính, kế toán, thanh toán và ngân hàng;
Nắm vững nghiệp vụ đầu tư và kiểm soát;
Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, tổ chức sắp xếp, tổng hợp, chịu áp lực công việc tốt;
Cần giao tiếp với Lãnh đạo, đồng nghiệp, đoàn Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ngân hàng;
Thành tạo các kỹ năng tin học văn phòng như: Word / Excel / Powerpoint...
Lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn từ 20-30 triệu/tháng: thỏa thuận theo năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định
Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

