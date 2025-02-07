Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 500 USD

- Phụ trách các công việc liên quan tới việc lập kế hoạch kinh doanh của trung tâm thiết kế.
- Hỗ trợ làm thanh toán, hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm thiết kế.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng ban.
- Responsible for tasks related to the business planning.
- Assist with payments and service contracts.
- Support in calculating the cost of design products.
- Perform other tasks as assigned by the department.

Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gender & Age - Tuổi và giới tính: F, Not over 27
- Education - Trình độ: Bachelor degree in Financial & Accounting
- Language - Ngoại ngữ: Good in English (Japanese priority)
- Computer: MS Office skills proficiency (special: in excel, powerpoint)
Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

