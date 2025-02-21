Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 64 Đường số 10, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Vai trò quản lý hệ thống Tài chính Kế toán của Công ty.

- Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán

- Kiểm soát quy trình kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản lý,...

- Kiểm tra, giám sát nghiệp vụ kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.

- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp vốn.

- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế.

- Quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế toán.

- Cập nhật quy định pháp luật về thuế, hướng dẫn kế toán thực hiện chứng từ.

- Trao đổi công việc chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – kiểm toán, Quản trị tài chính...

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực quản lý, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: từ 25.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng;

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm;

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo đúng Luật Lao Động, Luật Doanh Nghiệp, Luật BHXH của Nhà nước; - Du lịch, sinh nhật, thưởng Tết theo quy định;

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin