Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát
- Hồ Chí Minh: Số 64 Đường số 10, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
- Vai trò quản lý hệ thống Tài chính Kế toán của Công ty.
- Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán
- Kiểm soát quy trình kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản lý,...
- Kiểm tra, giám sát nghiệp vụ kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu.
- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp vốn.
- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế.
- Quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế toán.
- Cập nhật quy định pháp luật về thuế, hướng dẫn kế toán thực hiện chứng từ.
- Trao đổi công việc chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Kinh nghiệm 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực quản lý, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm;
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo đúng Luật Lao Động, Luật Doanh Nghiệp, Luật BHXH của Nhà nước; - Du lịch, sinh nhật, thưởng Tết theo quy định;
- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.
- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát
