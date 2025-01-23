Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Dot Dot Gem
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Dot Dot Gem

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Dot Dot Gem

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 175 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý bộ phận kế toán (KTT + 2 nhân viên): phân công, đào tạo, giám sát, đánh giá nhân viên và xây dựng, triển khai quy trình liên quan.
- Lập kế hoạch, kiểm soát và báo cáo tài chính: hoạt động thu chi, kiểm kê định kỳ và lập, phân tích các báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán: tính toán, nộp và tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến thuế.
- Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00 từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần (Có thể thỏa thuận thêm sau thử việc)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng sản xuất và bán lẻ. Ưu tiên ngành trang sức, vàng
- Hiểu sâu về các nguyên tắc kế toán, thuế, tài chính.
- Khả năng phân tích các báo cáo tài chính, đưa ra những nhận định chính xác.
- Khả năng quản lý và phát triển đội ngũ kế toán
- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Dot Dot Gem Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dot Dot Gem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dot Dot Gem

Công ty TNHH Dot Dot Gem

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 173-175 Hàng Bạc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

