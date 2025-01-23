Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 175 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý bộ phận kế toán (KTT + 2 nhân viên): phân công, đào tạo, giám sát, đánh giá nhân viên và xây dựng, triển khai quy trình liên quan.

- Lập kế hoạch, kiểm soát và báo cáo tài chính: hoạt động thu chi, kiểm kê định kỳ và lập, phân tích các báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán: tính toán, nộp và tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến thuế.

- Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00 từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần (Có thể thỏa thuận thêm sau thử việc)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng sản xuất và bán lẻ. Ưu tiên ngành trang sức, vàng

- Hiểu sâu về các nguyên tắc kế toán, thuế, tài chính.

- Khả năng phân tích các báo cáo tài chính, đưa ra những nhận định chính xác.

- Khả năng quản lý và phát triển đội ngũ kế toán

- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Dot Dot Gem Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dot Dot Gem

