Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90

- 92 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hoà B, Q.BÌnh Tân, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

• Kiểm soát, quản lý các phần hành: hạch toán kế toán, tính giá thành, giá vốn, chi phí, doanh thu, hàng hóa, vật liệu, tài sản, công nợ, ngân hàng, thanh toán quốc tế, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, đăng ký, khai báo hành chính các cơ quan Nhà nước;
• Chịu trách nhiệm lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định;
• Phối hợp với các cấp lãnh đạo, các bộ phận để quản lý tốt hàng hóa, vật liệu, tài sản, công nợ, hành chính;
• Làm việc trực tiếp với Đối tác và cơ quan Nhà nước các vấn đề có liên quan đến kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế vụ, hải quan, lao động, bảo hiểm, quản lý hành chính;
• Tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, quản lý phù hợp, tránh vi phạm pháp luật;
• Chịu trách nhiệm làm việc, cung cấp các chứng từ, sổ sách, giải trình các số liệu kế toán … phục vụ công tác kiểm toán, báo cáo quyết toán thuế theo quy định;
• Đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Cam kết bảo vệ giá trị của Công ty bằng cách bảo mật các thông tin;
• Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.
• Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

