Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D12

- D13 Nhi Xuan Industrial Zone, Hoc Mon Dist., HCM City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 USD

LÀM VIỆC TẠI: LÀM VIỆC TẠI: LÔ D12- D13 CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN, XÃ XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM (GẦN NGÃ BA GIÒNG)
- Quản lý, điều hành trực tiếp Phòng kế toán
- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp.
- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
- Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng.
- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
- Lập các dự án vay vốn, và các phương án vay vốn
- Tính giá thành thực tế từng phân xưởng theo tháng
- Phân tích, báo cáo các tiêu chí liên quan trực tiếp giá thành thực tế
- Phân tích, tham mưu về doanh số, quỹ lương, tuổi nợ,..
- Báo cáo cho Giám đốc Tài Chính, Ban Tổng Giám đốc: Kế toán, tài chính; giá thành lãi lỗ...theo quy định công ty
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các trưởng đơn vị trong hoạt động SXKD.
- Hướng dẫn đào tạo nhân viên
- Các công việc khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D12-D13 Nhi Xuan Industrial Zone, Hoc Mon Dist., HCM City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

