Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD

LÀM VIỆC TẠI: LÀM VIỆC TẠI: LÔ D12- D13 CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN, XÃ XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM (GẦN NGÃ BA GIÒNG)

- Quản lý, điều hành trực tiếp Phòng kế toán

- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng.

- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.

- Lập các dự án vay vốn, và các phương án vay vốn

- Tính giá thành thực tế từng phân xưởng theo tháng

- Phân tích, báo cáo các tiêu chí liên quan trực tiếp giá thành thực tế

- Phân tích, tham mưu về doanh số, quỹ lương, tuổi nợ,..

- Báo cáo cho Giám đốc Tài Chính, Ban Tổng Giám đốc: Kế toán, tài chính; giá thành lãi lỗ...theo quy định công ty

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các trưởng đơn vị trong hoạt động SXKD.

- Hướng dẫn đào tạo nhân viên

- Các công việc khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn