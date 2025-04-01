Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Lập và kiểm soát doanh thu, chi phí theo chỉ tiêu tài chính (tháng, quý, năm)

Kiểm soát dòng tiền, tư vấn cho BGĐ về tình hình tài chính

Tham mưu cho BGĐ về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh.

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy KT phù hợp với tình hình thực tế, cải tiến tổ chức bộ máy theo đúng quy định

Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác TCKT do CT quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái

Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.

Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.

Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của CT với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của CT.

Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.

Cơ cấu nhân sự tại bộ phận.

Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong CT.

Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.

Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc CT.

Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Ngoài các công việc cụ thể nêu trên, kế toán trưởng phải thực hiện các công việc khác được giao.