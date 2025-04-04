Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM
- Hồ Chí Minh: 63 Đường Út Trà Ôn, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN và TNDN và chuẩn bị hồ sơ thầu
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Phê duyệt các khoản thanh toán, bảng tính lương, sổ sách và chứng từ kế toán.
Lập kế hoạch tư vấn tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty
Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ xử lý các vấn đề phát sinh trong Phòng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành;
Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn
Thống kê số liệu chi phí quản lý định kỳ mỗi tháng và các số liệu khác khi có yêu cầu phát sinh
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
Có kinh nghiệm làm việc về mảng kế toán thuế và đã từng tham gia kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là một lợi thế
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc theo nhóm
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trườnglàm việc có tínhchuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Được nghỉ phép 12 ngày làm việc trong năm
Được hưởnglương theo quy định tháng lương và bảng lươngcủa công ty, cácchế độ thưởng theo quy định củacông ty, các chếđộ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Được hưởngcác chế độ tiền thưởng theo bảng thỏa thuận.
Được cấp máytính, thiết bị theo yêu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
