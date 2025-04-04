Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Đường Út Trà Ôn, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN và TNDN và chuẩn bị hồ sơ thầu
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Phê duyệt các khoản thanh toán, bảng tính lương, sổ sách và chứng từ kế toán.
Lập kế hoạch tư vấn tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty
Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ xử lý các vấn đề phát sinh trong Phòng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành;
Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn
Thống kê số liệu chi phí quản lý định kỳ mỗi tháng và các số liệu khác khi có yêu cầu phát sinh

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán,kiểm toán có 3-5 năm kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
Có kinh nghiệm làm việc về mảng kế toán thuế và đã từng tham gia kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế là một lợi thế
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc theo nhóm
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đánh giá tăng lương hàng năm dựa trên đánh giá năng lực làm việc.
Môi trườnglàm việc có tínhchuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Được nghỉ phép 12 ngày làm việc trong năm
Được hưởnglương theo quy định tháng lương và bảng lươngcủa công ty, cácchế độ thưởng theo quy định củacông ty, các chếđộ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Được hưởngcác chế độ tiền thưởng theo bảng thỏa thuận.
Được cấp máytính, thiết bị theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 25 đường số 8, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

